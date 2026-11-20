Нижегородца оштрафовали за оправдание терроризма
Второй западный окружной военный суд оштрафовал 56-летнего нижегородца Андрея Зозулю на 500 тыс. руб. и запретил ему три года администрировать сайты за оправдание терроризма. Об этом сообщили в суде.
По фабуле дела, в апреле 2025 года Андрей Зозуля опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись фрагмента интервью с комментарием, в котором оправдывал деятельность Джохара Дудаева и Аслана Масхадова и пропагандировал террористические взгляды. Он признал вину и сообщил суду, что о деятельности Дудаева и Масхадова ему ничего не известно, так как в период их деятельности он жил на Украине.
Также суд конфисковал у осужденного телефон, с которого он разместил видео и комментарий.