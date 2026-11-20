По фабуле дела, в апреле 2025 года Андрей Зозуля опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись фрагмента интервью с комментарием, в котором оправдывал деятельность Джохара Дудаева и Аслана Масхадова и пропагандировал террористические взгляды. Он признал вину и сообщил суду, что о деятельности Дудаева и Масхадова ему ничего не известно, так как в период их деятельности он жил на Украине.