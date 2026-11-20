Идеи обеспечат деньгами
В Самарской области планируют поддерживать инновационный бизнес за счет льготного финансирования
В Самарской области анонсирован запуск льготного кредитования для малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Программа уже действует в ряде регионов страны, однако число заключенных сделок по ней невелико.
С 2023 года в России действует программа кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Участвовать в программе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обладают правами на технологии: изобретения, промышленные образцы, модели, товарные знаки, программы для ЭВМ. Ставка по кредиту для таких предпринимателей может составлять от 5% годовых. Механизм должен поддерживать развитие в стране инновационного бизнеса. Предполагается, что доступное кредитование позволит привлекать новые инвестиции технологичным компаниям.
В отличие от традиционных банковских кредитов, где требуется обеспечение в виде недвижимости или оборудования, по условиям программы залогом будут выступать права на РИД. Таким образом, возможность финансирования получат компании из технологических, научных и креативных отраслей, имеющие интеллектуальные активы.
Первоначально льготное кредитование запустили в Москве и Республике Татарстан. К концу 2025 года внедряли программу еще несколько регионов: Удмуртия, Мордовия, Приморский край, Нижегородская и Новосибирская области. В Роспатенте в мае 2026 года констатировали, что кредитование под залог интеллектуальной собственности в стране «масштабируется». Как заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов, в рамках пилотного проекта было заключено более 60 договоров на сумму кредитов свыше 2,2 млрд руб. Тогда же он сообщил, что ведомство совместно с федеральным Минэкономразвития разработало типовые модели кредитной системы для регионов. Они, в свою очередь, сами могут определять сроки запуска программ, опираясь на федеральные рекомендации.
Как стало известно «Ъ», льготное кредитование под РИД теперь планируется запустить и в Самарской области. Об этом сообщила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций региона Лариса Названова. В ведомстве уточняют, что область обладает большим потенциалом по внедрению механизма, учитывая сформированный рынок интеллектуальной собственности. Так, по данным министерства, в Самарской области действует 8738 товарных знаков. По этому показателю регион оказался на третьем месте в России. Также область заняла шестое место по стране по числу заявок промышленных образцов и на десятом месте по числу заявок на изобретения.
По словам Ларисы Названовой, потенциал кредитования под залог прав на РИД в области существует, учитывая количество зарегистрированных брендов. «Интеллектуальные права становятся предметом залога, особенно это актуально для креативных и инновационных компаний, где материальной базы мало, зато ценность идеи высока», — отметила глава департамента.
По информации министерства, кредит будет предоставляться субъектам МСП — правообладателям технологий. Сумма кредита должна не превышать оценочную стоимость объекта залога. Механизм предполагает, что Роспатент регистрирует залог исключительных прав на РИД. После независимой оценки прав определяется размер поручительства и кредита в зависимости от стоимости прав. Оператором программ выступает региональная гарантийная организация. В Самарской области это Гарантийный фонд Самарской области. Наконец, финальную проверку проводит банк и выдает кредит. Размер процентной ставки по программе в Самарской области пока не раскрывают. Для сравнения, в Москве предпринимателей на май 2026 года кредитовали под ставку в 5% для патентов в области ЭВМ и в 8,5% в остальных случаях при залоге под РИД. Как отмечали в мэрии столицы, 44% сделок по программе оформлялось под залог товарных знаков, 31% — под программы для ЭВМ, а 17% составляют изобретения и полезные модели.
Партнер, начальник юридического отдела ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»» Сергей Васильев полагает, что льготное кредитование под залог интеллектуальной собственности может стать дополнительным инструментом поддержки технологического предпринимательства. «Для эффективного кредитования компаниям необходимо показать коммерческую перспективность разработки, обосновать ее стоимость и продемонстрировать потенциальную возможность реализации технологии или товара. В таком случае интеллектуальная собственность становится ликвидным и понятным объектом для кредитной организации. Успех программы следует оценивать не по количеству выданных кредитов, а по тому, сколько предприятий благодаря этому финансированию смогли вывести разработки на рынок, организовать производство, увеличить выручку и создать новые технологические продукты. Наиболее перспективным направлением для области представляется кредитование малых технологических компаний с уже апробированными разработками, промышленными партнерами и понятной моделью получения дохода. Для них интеллектуальная собственность может стать хорошим обеспечением финансирования следующего этапа развития бизнеса. Однако государственная поддержка должна включать не только предоставление льготного финансирования, но и консультационную помощь в юридической подготовке, оценке и коммерциализации интеллектуальных активов», — комментирует эксперт.
По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачева, крупный бизнес, как правило, имеет более легкий доступ к финансированию. «Однако именно малый и средний бизнес часто является «двигателем» инноваций, благодаря своей гибкости, способности быстро адаптироваться к рыночным изменениям и генерировать нестандартные идеи. Зная, что их интеллектуальный труд может быть оценен и стать основой для привлечения инвестиций, предприниматели будут еще более мотивированы на создание и защиту новых разработок», — прогнозирует собеседник «Ъ».
Кто лидирует по изобретениям в регионе
Приволжский федеральный округ занимает второе место среди федеральных округов страны по количеству заявок на изобретения. В 2024 году из 21,5 тыс. заявок, поданных в Роспатент, компании ПФО предоставили 3,6 тыс. таких разработок.
По итогам 2025 года Самарская область закрепилась в тройке лидеров ПФО по изобретательской активности, уступая Татарстану и Башкортостану. Более половины всех изобретательских заявок в регионе генерирует высшая школа. В области работают технопарки и индустриальные парки. По данным Министерства экономического развития, озвученным в сентябре 2026 года, большая часть изобретений, промышленных образцов и товарных знаков в регионе приходится на три направления: медицинские технологии, измерительные приборы и спецмашины.
Интересно, что наибольшая часть заявителей в оформлении прав на РИД — физические лица (40%), еще 36% заявок подают коммерческие организации. Лидерами по разработкам в регионе выступают вузы. Так, Самарский государственный медицинский университет за три года инициировал 242 заявки, Самарский государственный технический университет — 151 заявку. Замыкает тройку лидеров Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева с 145 заявками. Самарские организации отчитались об использовании в 2024 году 444 изобретений и полезных моделей, преимущественно в сфере научных исследований и разработок.
По данным Роспатента, в области растет правовая культура брендов: регистрацию товарных знаков от них в Роспатент пришло 2,2 тыс. заявок, что на 13% больше, чем в 2023 году. На начало 2025 года правообладатели региона располагали 8738 охранными свидетельствами на бренды.