По информации министерства, кредит будет предоставляться субъектам МСП — правообладателям технологий. Сумма кредита должна не превышать оценочную стоимость объекта залога. Механизм предполагает, что Роспатент регистрирует залог исключительных прав на РИД. После независимой оценки прав определяется размер поручительства и кредита в зависимости от стоимости прав. Оператором программ выступает региональная гарантийная организация. В Самарской области это Гарантийный фонд Самарской области. Наконец, финальную проверку проводит банк и выдает кредит. Размер процентной ставки по программе в Самарской области пока не раскрывают. Для сравнения, в Москве предпринимателей на май 2026 года кредитовали под ставку в 5% для патентов в области ЭВМ и в 8,5% в остальных случаях при залоге под РИД. Как отмечали в мэрии столицы, 44% сделок по программе оформлялось под залог товарных знаков, 31% — под программы для ЭВМ, а 17% составляют изобретения и полезные модели.