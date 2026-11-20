«Усмань-табак» ведет свою историю с 1901 года, когда в Усмани купец Василий Федоров открыл производство курительной махорки. В 1917-м в результате экспроприации предприятия была создана «Усманская государственная махорочная фабрика». Через несколько лет после приватизации она была преобразована в ОАО «Усмань-Табак». В 2012-м фабрику в результате процедуры банкротства выкупил воронежский предприниматель Сергей Брюхов. 2003043

По данным Rusprofile, ОАО «Усмань-табак» зарегистрировано в 2025 году в городе Усмань Липецкой области. Основной вид деятельности — производство табачных изделий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2025 году выручка общества составила 388 млн руб., практически не изменившись за год. Чистый убыток увеличился на 43%, до 71 млн руб. Руководит предприятием Владислав (Сергеевич) Брюхов. «Усмань-табак» реализует продукцию под марками «Усмань», «Прима»», «Дымов», «Мьсе табачок», «Табакпром прима».

АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» зарегистрировано в Погарском районе Брянской области в 2002 году и также специализируется на производстве табачных изделий. Уставный капитал составляет 40 млн руб. Учредителем является московское ООО «ТПП "Столичное"», в равных долях принадлежащее Вадиму Пащенко и Сергею Смирнову. В 2025 году выручка фабрики увеличилась на 10%, до 6,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 19%, до 2,1 млрд руб. Гендиректор — Евгений Данильченко. Фабрика владеет правами на торговые знаки «Беломорканал», «Казбек», «Прима ностальгия», «Вагнер», Chapter и ряд других.