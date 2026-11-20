Липецкий «Усмань-табак» оштрафовали за продажу сигарет марки «Беломорканал»
«Усмань-табак» ведет свою историю с 1901 года, когда в Усмани купец Василий Федоров открыл производство курительной махорки. В 1917-м в результате экспроприации предприятия была создана «Усманская государственная махорочная фабрика». Через несколько лет после приватизации она была преобразована в ОАО «Усмань-Табак». В 2012-м фабрику в результате процедуры банкротства выкупил воронежский предприниматель Сергей Брюхов. 2003043
По данным Rusprofile, ОАО «Усмань-табак» зарегистрировано в 2025 году в городе Усмань Липецкой области. Основной вид деятельности — производство табачных изделий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2025 году выручка общества составила 388 млн руб., практически не изменившись за год. Чистый убыток увеличился на 43%, до 71 млн руб. Руководит предприятием Владислав (Сергеевич) Брюхов. «Усмань-табак» реализует продукцию под марками «Усмань», «Прима»», «Дымов», «Мьсе табачок», «Табакпром прима».
АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» зарегистрировано в Погарском районе Брянской области в 2002 году и также специализируется на производстве табачных изделий. Уставный капитал составляет 40 млн руб. Учредителем является московское ООО «ТПП "Столичное"», в равных долях принадлежащее Вадиму Пащенко и Сергею Смирнову. В 2025 году выручка фабрики увеличилась на 10%, до 6,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 19%, до 2,1 млрд руб. Гендиректор — Евгений Данильченко. Фабрика владеет правами на торговые знаки «Беломорканал», «Казбек», «Прима ностальгия», «Вагнер», Chapter и ряд других.
В конце августа липецкий арбитраж удовлетворил заявление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками и привлек «Усмань-табак» к административной ответственности за несоблюдение запретов в области производства или оборота табачной продукции (ч. 5 ст. 14.67 КоАП РФ, до 150 тыс. руб. штрафа для юрлиц). Компанию оштрафовали на 100 тыс. руб. за хранение 22 пачек сигарет без документов, легализующих их оборот. Они были обнаружены в ходе внеплановой проверки в ноябре — декабре 2025 года.
В феврале ОАО «Усмань-табак» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском о признании незаконным решения управления ФНС по региону о привлечении компании к ответственности и взыскании с нее 2,3 млрд руб. В сумму входят недоимка по налогу на добавленную стоимость и акцизы на табачную продукцию на 1,35 млрд руб., пени за несвоевременную уплату налогов на 846 млн и штрафы за совершение налоговых правонарушений на 78 млн руб.
В феврале 2024 года Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор руководителю, сотрудникам и контрагентам ОАО «Усмань-табак» по делу о производстве контрафактной продукции. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Сергея Брюхова признали виновным в производстве продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Ему назначили пять лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. Вместе с ним были осуждены главный бухгалтер и коммерческий агент предприятия Галина Городничева и Алексей Шипилов.