Липецкий «Усмань-табак» заподозрили в незаконном использовании товарного знака «Беломорканал»

Липецкого производителя табачных изделий ОАО «Усмань-табак» Сергея Брюхова могут привлечь к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «Беломорканал» (ч. 2 ст. 14. 10 КоАП РФ, максимальная санкция — штраф в размере пятикратного размера стоимости товара). С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Липецкой области обратилось территориальное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заявление принято к производству. Предварительное заседание по нему назначено на 22 сентября.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало обращение в Роспотребнадзор гендиректора АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Евгения Данильченко. Он заявил, что обнаружил на рынке табачную продукцию марки «Беломорканал», производителем которой значился «Усмань-табак». При этом фабрика как правообладатель не давала липецкому заводу разрешения на использование товарного знака. Роспотребнадзор установил, что с августа по октябрь 2025 года ответчик произвел более 230 тыс. папирос «Беломорканал». Ведомство посчитало продукцию контрафактной.

В конце августа липецкий арбитраж удовлетворил заявление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками и привлек «Усмань-табак» к административной ответственности за несоблюдение запретов в области производства или оборота табачной продукции (ч. 5 ст. 14.67 КоАП РФ, до 150 тыс. руб. штрафа для юрлиц). Компанию оштрафовали на 100 тыс. руб. за хранение 22 пачек сигарет без документов, легализующих их оборот. Они были обнаружены в ходе внеплановой проверки в ноябре — декабре 2025 года.

В феврале ОАО «Усмань-табак» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском о признании незаконным решения управления ФНС по региону о привлечении компании к ответственности и взыскании с нее 2,3 млрд руб. В сумму входят недоимка по налогу на добавленную стоимость и акцизы на табачную продукцию на 1,35 млрд руб., пени за несвоевременную уплату налогов на 846 млн и штрафы за совершение налоговых правонарушений на 78 млн руб. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 9 сентября.

В феврале 2024 года Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор руководителю, сотрудникам и контрагентам ОАО «Усмань-табак» по делу о производстве контрафактной продукции. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Сергея Брюхова признали виновным в производстве продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Ему назначили пять лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. Вместе с ним были осуждены главный бухгалтер и коммерческий агент предприятия Галина Городничева и Алексей Шипилов.

Алина Морозова