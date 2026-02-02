«Усмань-табак» судится с липецким УФАС из-за взыскания 2,3 млрд рублей

Липецкое ОАО «Усмань-табак» подало в региональный арбитраж заявление о признании незаконным решения регионального управления Федеральной антимонопольной службы о привлечении к ответственности и взыскании с компании 2,28 млрд руб. в общей сумме. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. В сумму входят недоимка по налогу на добавленную стоимость и акцизы на табачную продукцию на 1,35 млрд руб., пени за несвоевременную уплату налогов на 846 млн и штрафы за совершение налоговых правонарушений на 78 млн руб.

Решение о привлечении фирмы к ответственности за налоговое правонарушение было вынесено 30 октября прошлого года. Оно было принято по результатам рассмотрения акта налоговой проверки от 25 февраля 2025-го. В конце января этого года ОАО «Усмань-табак» ходатайствовало о принятии обеспечительной меры в виде приостановки действия решения УФАС, суд удовлетворил это требование. Следующее заседание по делу назначено на 18 февраля.

Кроме того, в январе в суд поступил иск Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками о привлечении ОАО «Усмань-табак» к административной ответственности за несоблюдение запретов в области производства и оборота табачных изделий (ч. 5 ст. 14.67 КоАП РФ). Наказание для юрлица по этой статье — штраф от 100 до 150 тыс. руб. с конфискацией продукции, оборудования и сырья. Суд, исследовав документы, пришел к выводу, что заявление было подано с нарушениями и оставил иск без движения.

По данным Rusprofile, ОАО «Усмань-табак» зарегистрировано в Усманском районе Липецкой области в августе 2011 года. Компания специализируется на производстве табачных изделий. Руководит организацией с августа 2012 года директор Сергей Брюхов. До января 2022-го он также числился единственным учредителем предприятия. Данные о текущем составе учредителей в открытых источниках отсутствуют. Финансовые показатели фирмы за 2024 год продемонстрировали снижение — выручка сократилась на 23% и составила 388,6 млн руб., а чистая прибыль (91 тыс.) сменилась убытком 49,9 млн руб.

В феврале 2024 года Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор руководителю, сотрудникам и контрагентам ОАО «Усмань-табак» по делу о производстве контрафактной продукции. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Сергея Брюхова признали виновным в производстве продукции без маркировки (ч. 6 ст. ст. 171.1 УК РФ) и незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Ему назначили пять лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. Вместе с ним были осуждены главный бухгалтер и коммерческий агент предприятия.

А в ноябре 2025-го ФСБ сообщила о выявлении и пресечении противоправной деятельности региональных организованных групп лиц, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области было возбуждено уголовное дело. О каком именно предприятии шла речь, официально не озвучивалось, но, по данным ряда воронежских СМИ, к незаконному производству мог быть причастен Сергей Брюхов.

Денис Данилов