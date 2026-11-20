Ночью 21 ноября температура воздуха ожидается в пределах от 0°C до –5°C, в низинах до –8°C. Днем потеплеет до –1°C, +4°C. Ветер юго-восточный 2–7 м в секунду, днем местами порывы до 12 м. По предварительным данным, ночью 22 ноября температура будет достигать –2°C, +3°C, днем +1°C, +6°C. Ветер южный, юго-западный 4–9 м в секунду, местами порывы до 14 м.