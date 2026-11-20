В Самарской области сменилось руководство двух муниципалитетов
Одна из чиновниц перешла на аналогичную должность в своем районе
Досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения Звезда Безенчукского района Самарской области Амини Куляшевой. Она назначена временно исполняющей полномочия главы сельского поселения Екатериновка в этом же муниципальном образовании. Распоряжения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева опубликованы на портале правовой информации в пятницу, 20 ноября.
Аминя Куляшева будет работать в статусе «врип» до официального избрания и вступления в должность нового главы Екатериновки. Прежний руководитель сельского поселения Дмитрий Симонов досрочно покинул пост, который занимал с декабря 2025 года.
Кроме того, временно исполняющей полномочия главы сельского поселения Звезда назначена Анастасия Мавлянова, в прошлом — инструктор по спорту сельского поселения ж/д станции Звезда. В 2023 году она стала призером областного смотра-конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности (третье место).