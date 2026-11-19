Возбуждено уголовное дело о краже в Воронежском театре драмы имени Кольцова
По информации «Ъ-Черноземье», правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова. По данным издания, речь может идти о светотехническом оборудовании стоимостью несколько сотен тысяч рублей. В региональном ГУ МВД подтвердили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.
«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в ГУ МВД по Воронежской области.
О наличии подозреваемого в уголовном деле в полиции не сообщили. По сведениям culturavrn.ru, речь в данном случае может идти о причастности человека из руководящего состава театра.
«Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в министерство культуры Воронежской области. На официальных ресурсах театра о происшествии не сообщалось.