По информации «Ъ-Черноземье», правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова. По данным издания, речь может идти о светотехническом оборудовании стоимостью несколько сотен тысяч рублей. В региональном ГУ МВД подтвердили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.