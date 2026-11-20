Продажи современной русской прозы оказались на 47% выше зарубежной
С января по середину ноября 2026 года объем продаж (по всем моделям монетизации) книг русской современной прозы на 47% превысил аналогичный показатель современной зарубежной прозы, рассказали “Ъ” в ГК «Литрес». В прошлом году российская проза опережала зарубежную по выручке на 10%, уточняют в компании. В целом за период выручка от продаж произведений современных российских авторов увеличилась на 17% год к году, тогда как современная зарубежная проза показала снижение на 11%.
В «Литрес» лидером среди популярных произведений (по совокупной выручке во всех форматах — аудио и текст) современной русской прозы оказался роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». На втором месте — книга Кати Качур «Копия Веры». Тройку лидеров замыкает еще один роман Кати Качур «Любимчик Эпохи». В «Кион Строки» рассказали “Ъ”, что видят устойчивый рост интереса к современной русской прозе: за январь — середину ноября 2026 года количество прочтений произведений российских авторов в сервисе увеличилось на 15% год к году.