Особняк XIX века у Адмиралтейской площади в Воронеже подорожал до 70 млн

В Воронеже вновь выставили на продажу особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А — рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и называется «Дом Успенской церкви». В этот раз стоимость строения выросла до 70 млн — в январе она составляла 60 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Дом Успенской церкви» в Воронеже

Фото: «Авито» ОКН «Дом Успенской церкви» в Воронеже

Фото: «Авито»

Как пояснил источник, близкий к владельцу актива, рост цены связан с запуском государственных льготных программ кредитования для собственников ОКН. В итоговую стоимость также вошли затраты на завершение ремонтных работ и подготовку документации.

Здание площадью 370 кв. м (согласовано расширение до 450 кв. м) имеет три этажа. Под ним находится участок на 1,6 тыс. кв. м. Подведены газ, водоснабжение и электричество. Земля передается в долгосрочную аренду на 49 лет с ежемесячным платежом 10 тыс. руб.

Допускается воссоздание исторического архитектурного ансамбля с возможностью увеличения надземной площади до 700 кв. м и устройства подземных помещений общей площадью до 2 тыс. кв. м.

В апреле прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что владельцем особняка является Вадим Николаев — брат генерального продюсера студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимира Николаева. Причиной продажи «Дома Успенской церкви» стал переезд собственника в Санкт-Петербург. На тот момент работы по сохранению особняка были выполнены на 80%, а стоимость ОКН составляла 53 млн руб. К середине декабря, по данным продавца, собственник не изменился, реставрация завершилась. Невыполненным остался только монтаж оконных и дверных конструкций. Тогда «Дом Успенской церкви» предлагался к продаже за 54 млн руб.

В мае стало известно, что в Россоши Воронежской области на продажу выставили самый известный в городе долгострой — четырехэтажный особняк с башней на улице Февральской, 22. Здание возводится около 30 лет. Его площадь составляет 1,3 тыс. кв. м, цена — 110 млн руб.

Кабира Гасанова