Марат Хуснуллин сообщил о повреждении основной балки и арки Крымского моста
На Крымском мосту повреждены основная балка и арка. Точные сроки восстановления сооружения станут известны после подготовки инженерных проектных решений. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает оперштаб Республики Крым.
«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена», — сказал Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что проектировщики рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. Расчеты по обоим решениям продолжаются, необходимые работы ведутся.
На данный момент автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Железнодорожное движение восстановили в четверг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сооружение восстановят.