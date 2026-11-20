Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено, железнодорожное было восстановлено днем накануне, в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сооружение будет восстановлено. Глава государства также сообщил, что Россия ответит на атаки по мосту и ответ будет «гораздо более болезненным».