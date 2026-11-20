Марат Хуснуллин сообщил о двух вариантах восстановления Крымского моста
Проектировщики прорабатывают оба варианта параллельно
Проектировщики рассматривают два варианта восстановления Крымского моста после повреждений в результате атак ВСУ. Расчеты по обоим решениям продолжаются, необходимые работы уже ведутся. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.
По словам господина Хуснуллина, специалисты прорабатывают оба варианта параллельно, не останавливая восстановительные работы.
Как уточнил вице-премьер, у Крымского моста повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки восстановления объекта станут ясны по итогам выдачи инженерных проектных решений
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено, железнодорожное было восстановлено днем накануне, в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сооружение будет восстановлено. Глава государства также сообщил, что Россия ответит на атаки по мосту и ответ будет «гораздо более болезненным».