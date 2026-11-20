Налоговые и неналоговые доходы прибавили 3,52 млрд руб. В первую очерердь рост обусловлен налогом на прибыль организаций (+1,5 млрд руб.), НДФЛ (+1,5 млрд руб.) и акцизами на пиво (+500 млн руб.). Безвозмездные поступления выросли на 1,02 млрд руб., по отдельным направлениям они сократились. Дополнительные средства заложили на мероприятия в сфере ЖКХ (913 млн руб.), обновление общественного транспорта (254,8 млн руб.), поддержку экспорта (31 млн руб.) и оказание медпомощи участникам СВО (94,6 млн руб.). Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет увеличены на 80,5 млн руб. Часть средств сэкономили за счет «пересмотра приоритетов» и отмены или переноса «мероприятий не первоочередного характера».