Расходы бюджета Пензенской области выросли в 2026 году на 2,69 миллиарда рублей
Дефицит составляет порядка 3 миллиардов рублей
Поправки в закон о бюджете Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов депутаты одобрили на 42-й сессии регионального Законодательного собрания. Как сообщили в пресс-службе парламента, расходы областного бюджета на 2026 год выросли на 2,69 млрд руб.
Налоговые и неналоговые доходы прибавили 3,52 млрд руб. В первую очерердь рост обусловлен налогом на прибыль организаций (+1,5 млрд руб.), НДФЛ (+1,5 млрд руб.) и акцизами на пиво (+500 млн руб.). Безвозмездные поступления выросли на 1,02 млрд руб., по отдельным направлениям они сократились. Дополнительные средства заложили на мероприятия в сфере ЖКХ (913 млн руб.), обновление общественного транспорта (254,8 млн руб.), поддержку экспорта (31 млн руб.) и оказание медпомощи участникам СВО (94,6 млн руб.). Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет увеличены на 80,5 млн руб. Часть средств сэкономили за счет «пересмотра приоритетов» и отмены или переноса «мероприятий не первоочередного характера».
С учетом изменений финансирование оплаты труда выросло на 200,6 млн руб., лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан — на 510,1 млн руб., мероприятий в социальной сфере, включая меры поддержки участников СВО и членов их семей,— на 885,7 млн руб. 78,7 млн руб. направят на развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры, 165,2 млн руб.— на содействие муниципалитетам в решении первоочередных вопросов местного значения, 457,9 млн руб.— на транспортное обслуживание населения. Также пополнен резервный фонд областного правительства.
После корректировки доходы бюджета на 2026 год составят 108,91 млрд руб., расходы — 111,78 млрд руб. (+2,69 млрд руб.). На данный момент дефицит составляет 2,87 млрд руб. Предполагаемые доходы составят в 2027 году 105,55 млрд руб., расходы — 106,39 млрд руб., дефицит — 843,1 млн руб.; в 2028 году — 111,2 млрд руб., 111,26 млрд руб. и 64,1 млн руб. соответственно.