Липчанку осудили за граффити на плакате со скульптурой «Родина-мать зовет!»
В Липецке 72-летнюю местную жительницу осудили за граффити на плакате с изображением памятника «Родина-мать зовет!» и георгиевской ленты. Областной суд с учетом вердикта коллегии присяжных приговорил ее к штрафу в 300 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Пенсионерку признали виновной в реабилитации нацизма. По ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ей грозило до трех лет лишения свободы.
В основу уголовного дела легли события 28 апреля 2025 года, произошедшие на территории муниципального учреждения «Технопарк-Липецк» на улице Интернациональной в Липецке. Как уточнили в управлении СКР по региону, «красителем темного цвета» женщина нанесла на плакат изображения, «содержащие признаки нацистской символики». Он был размещен в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому действия осужденной расценили как оскорбление памяти защитников Отечества.
Коллегия присяжных пришла к выводу, что пенсионерка виновна в содеянном, но заслуживает снисхождения.
На этой неделе белгородца 1999 года рождения осудили за оправдание действий немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны и призывы к насилию над людьми определенной национальности в интернете. За это ему назначили 1,5 года лишения свободы условно.