В Липецке 72-летнюю местную жительницу осудили за граффити на плакате с изображением памятника «Родина-мать зовет!» и георгиевской ленты. Областной суд с учетом вердикта коллегии присяжных приговорил ее к штрафу в 300 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.