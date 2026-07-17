Липчанка ответит в суде за нацистское граффити на баннере с «Родиной-матерью»

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовного дела жительницы облцентра, которая нарисовала граффити с нацистской символикой на баннере в честь 80-летия Победы с изображением георгиевской ленты и скульптуры «Родина-мать зовет!». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события 28 апреля 2025 года, произошедшие у жилого дома на улице Интернациональной в Липецке.

Липчанке вменяется реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). После утверждения обвинительного заключения по делу в прокуратуре материалы передадут в суд.

В мае суд в Тамбовской области назначил жителю региона 14 суток административного ареста за нацистское приветствие на могиле «Тесака».

Алина Морозова