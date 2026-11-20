В 2027 году через банковские кредитные линии Ростовской области могут пройти в общей сложности 249,35 млрд рублей — регион будет брать кредиты по мере необходимости и гасить их после поступления собственных доходов бюджета. Об этом «Ведомости Юг» рассказал исполняющий обязанности министра финансов региона Андрей Веремейчук. Схема предполагает неоднократное привлечение и погашение одних и тех же заемных средств в течение года.