Ростовская область в 2027 году может привлечь 249,35 млрд рублей через кредитные линии
В 2027 году через банковские кредитные линии Ростовской области могут пройти в общей сложности 249,35 млрд рублей — регион будет брать кредиты по мере необходимости и гасить их после поступления собственных доходов бюджета. Об этом «Ведомости Юг» рассказал исполняющий обязанности министра финансов региона Андрей Веремейчук. Схема предполагает неоднократное привлечение и погашение одних и тех же заемных средств в течение года.
По его словам, большая часть полученных кредитных средств будет возвращаться банкам в течение года. С учетом этих погашений увеличение задолженности по банковским кредитам запланировано в пределах 31 млрд рублей.
Ростовская область в 2026 году впервые с 2022 года возобновила рыночные заимствования в форме возобновляемых кредитных линий: в апреле регион заключил кредитные договоры с банками на 10,8 млрд рублей. Возможность неоднократного получения средств по этим договорам предусмотрена до 2028 года, аналогичные условия планируется распространить и на новые кредитные линии 2027 года.
«Фактическое привлечение кредитных ресурсов осуществлялось под потребность на несколько дней в месяце. При поступлении собственных доходов задолженность погашалась», — отметил и. о. министра финансов. По состоянию на 1 ноября 2026 года задолженность региона по банковским кредитам отсутствовала, уточнил он.
Надбавка к ключевой ставке в договорах, заключенных в 2026 году, составляла от 1,32 до 2,5 процентного пункта. При расчете расходов на обслуживание кредитов в 2027 году учитывались как действующие договоры, так и планируемые новые заимствования.