Поезд Деда Мороза посетили почти 10 тысяч жителей Удмуртии и Кировской области
В декабре состав вновь приедет в регион — с остановками в Ижевске и Сарапуле
Почти 10 тыс. жителей Удмуртии и Кировской области посетили поезд Деда Мороза во время его остановок в Глазове и Зуевке 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
На станциях для гостей организовали праздничную программу с играми и хороводами. Посетители могли встретиться с Дедом Морозом и его сказочной командой, приобрести сувениры, а также посетить ресторан и буфет в составе поезда.
Следующий визит в Удмуртию запланирован на 13 декабря. В этот день поезд остановится в Ижевске с 09:35 до 14:45, а в Сарапуле — с 17:50 до 22:00. Расписание опубликовано на официальном сайте проекта.