В среднем по стране в середине осени россиянам одобряли такой заем на два года. С прошлого октября показатель упал на 11,7%. Наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов зафиксирована в Республике Саха (–19,1%), а также в Ставропольском (–16%), Приморском (–15,5%), Краснодарском (–14,6%) и Красноярском (–14,3%) краях.