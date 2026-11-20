Удмуртия заняла пятое место среди регионов по средней сумме одобренного кредита
Показатель составил 1,1 млн рублей в январе—октябре
Средняя сумма одобренного кредита в Удмуртии оказалась примерно на 40% выше, чем в среднем по стране. Она составила 1,1 млн руб. По этому показателю республика заняла 5-е место среди регионов РФ, сообщает финансовый маркетплейс «Сравни».
За десять месяцев в целом по стране средняя сумма одобренного кредита выросла на 8%, запрашиваемая — на 6%. Директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса Магомед Гамзаев назвал рост показателей «позитивным сигналом для рынка потребительского кредитования» и связал динамику с развитием финтех-решений.