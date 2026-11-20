За десять месяцев в целом по стране средняя сумма одобренного кредита выросла на 8%, запрашиваемая — на 6%. Директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса Магомед Гамзаев назвал рост показателей «позитивным сигналом для рынка потребительского кредитования» и связал динамику с развитием финтех-решений.