В Орске мужчина выстрелил оппоненту из пневматического пистолета в глаз
У пострадавшего зафиксировано огнестрельное проникающее ранение глазного яблока
В Орске возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Фигуранта задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Следователи установили, что во вторник, 17 ноября, около 10:00 напротив дома № 22 по улице Гомельской произошел конфликт между двумя местными жителями. Во время ссоры подозреваемый выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.
В результате инцидента 37-летний потерпевший получил огнестрельное проникающее сквозное ранение левого глазного яблока. Травма расценивается как тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Расследование продолжается.