Суд установил, что в июле 2026 года во время ремонта кровли девятиэтажного дома 40-летний рабочий упал с высоты и скончался на месте от полученных травм. Причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда со стороны руководителя организации, на которого были возложены соответствующие обязанности.