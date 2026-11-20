В Сарапуле руководитель стройфирмы получил срок после гибели рабочего
Мужчина упал с крыши девятиэтажного дома во время ремонта
Сарапульский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно 70-летнего руководителя строительной организации, признанного виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем гибель рабочего. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии.
Суд установил, что в июле 2026 года во время ремонта кровли девятиэтажного дома 40-летний рабочий упал с высоты и скончался на месте от полученных травм. Причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда со стороны руководителя организации, на которого были возложены соответствующие обязанности.
Суд назначил мужчине условное наказание с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
Руководителя признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).