«Получение паспортов готовности - результат слаженной работы всех служб и филиалов в течение года. Мы обеспечили выполнение основных плановых показателей по подготовке сетей, оборудования и персонала к зимнему периоду на 101 %. На территории 20 регионов присутствия отремонтировали 9 332 трансформаторные подстанции и 1 400 км линий электропередачи, от древесно-кустарниковой растительности расчистили 32 500 га просек ЛЭП. Отопительный сезон — ответственный этап: необходимо сохранить высокий уровень надежности электроснабжения в период пиковой нагрузки и оперативно реагировать на любые изменения обстановки», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.