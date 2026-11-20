Нижегородская группа «Хромос» открыла производство в ОАЭ
Группа компаний «Хромос» из Нижегородской области инвестировала 500 млн руб. в создание производства площадью 6 тыс. кв. м на территории Dubai Industrial City в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятие будет производить лабораторные и промышленные газовые хроматографы, анализаторы и системы контроля качества, сообщили в нижегородском правительстве.
Присутствовавший на открытии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что компания выпускает сложное аналитическое оборудование, востребованное в нефтегазовой отрасли, энергетике, химической промышленности и других сферах.
Председатель совета директоров «Хромос Инжиниринг» Андрей Пахомов рассказал, что компания развивает международное направление: с 2021 года в Ташкенте работает Kimyo Technologiya, которое специализируется на выпуске аналитического оборудования. За счет нового производства в Дубае «Хромос» рассчитывает расширить сотрудничество с крупными нефтегазовыми и промышленными компаниями Ближнего Востока, а также увеличить поставки в Северную Африку и Южнуюй Азию.
Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии 2026 года «Хромос Инжиниринг» увеличила выручку на 21,4% — до 936 млн руб., чистая прибыль компании сократилась на 26,5% — до 100,3 млн руб.