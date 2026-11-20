Председатель совета директоров «Хромос Инжиниринг» Андрей Пахомов рассказал, что компания развивает международное направление: с 2021 года в Ташкенте работает Kimyo Technologiya, которое специализируется на выпуске аналитического оборудования. За счет нового производства в Дубае «Хромос» рассчитывает расширить сотрудничество с крупными нефтегазовыми и промышленными компаниями Ближнего Востока, а также увеличить поставки в Северную Африку и Южнуюй Азию.