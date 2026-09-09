«Хромос Инжиниринг» на четверть сократила чистую прибыль в первом полугодии

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» в первом полугодии 2026 года увеличила выручку на 21,4% — до 936 млн руб., чистая прибыль по сравнению с январем-июлем 2025 года сократилась на 26,5% и составила 100,3 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Рост выручки в «Хромос Инжиниринг» объяснили увеличением объема отгрузок и постепенным восстановлением инвестиционной активности ключевых заказчиков. «Крупные компании нефтегазового сектора после периода сдержанной инвестиционной активности вследствие продолжительной жесткой ДКП со стороны Банка России постепенно наращивают капитальные затраты», — отмечается в сообщении.

Снижение прибыли компания связала с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля. На ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и рефинансирования задолженности «Хромос Инжиниринг» рассчитывает на снижение процентных расходов во втором полугодии.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Хромос Инжиниринг» увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования ФРП.

Владимир Зубарев