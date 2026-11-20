Планируется, что две картины в стиле соцреализма на торцах домов приведут в порядок, а еще две сделают с нуля по сохранившимся фотографиям. Площадь каждой работы составляет около 150 кв. м. Восстановить фрески предложено молодым красноярским художникам, имеющим опыт создания муралов.