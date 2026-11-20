В Красноярске восстановят утраченные фрески Тойво Ряннеля на жилых домах
Уничтоженные в ходе ремонтных работ фрески известного советского художника Тойво Ряннеля, украшавшие жилые дома на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», восстановят в 2027 году. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.
Планируется, что две картины в стиле соцреализма на торцах домов приведут в порядок, а еще две сделают с нуля по сохранившимся фотографиям. Площадь каждой работы составляет около 150 кв. м. Восстановить фрески предложено молодым красноярским художникам, имеющим опыт создания муралов.
Росписи, получившие название «Работникам промышленных предприятий», были выполнены в 1970-х годах в Свердловском районе на зданиях четырех жилых домов. Работы велись коллективом известных красноярских художников, руководил которыми Тойво Ряннель. Фрески, исполненные по технологии росписи по сырой штукатурке, были призваны прославлять труд людей, работающих на красноярских заводах: сталеваров, инженеров, судостроителей, сварщиков и др.
В 2011 году во время капремонта фасадов фрески на домах №119 и №121 закрасили отделочники. Такая же судьба ждала оставшиеся работы, но после выступлений общественности подрядная организация решила законсервировать расписанные участки стен.
Полотна почетного члена Российской академии художеств Тойво Ряннеля (1921—2012), долгое время проживавшего в Красноярске, находятся в художественных музеях России и частных коллекциях в Японии, Китае, США, Франции и т. д.