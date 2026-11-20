Директор рекламного агентства в Барнауле признан виновным в коммерческом подкупе
Суд в Барнауле Алтайского края вынес решение по уголовному делу в отношении руководителя местной компании, занимающейся изготовлением и размещением наружной рекламы. Бизнесмен признан виновным в коммерческом подкупе местных производителей молочной продукции.
По данным следствия, с 2023 по 2025 год руководитель рекламного агентства через менеджера передал начальнику отдела продаж одного из барнаульских акционерных обществ более 400 тыс. руб. Деньги предназначались для того, чтобы АО выбрало именно это агентство для размещения наружной и интерьерной рекламы. Стоимость заказа оценивалась в 16 млн руб.
Расследованием преступления занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. Руководителю рекламного агентства инкриминировали ч. 3 ст. 204 УК РФ (передача коммерческого подкупа в крупном размере). По решению суда ему назначен штраф в размере 800 тыс. руб.