По данным следствия, с 2023 по 2025 год руководитель рекламного агентства через менеджера передал начальнику отдела продаж одного из барнаульских акционерных обществ более 400 тыс. руб. Деньги предназначались для того, чтобы АО выбрало именно это агентство для размещения наружной и интерьерной рекламы. Стоимость заказа оценивалась в 16 млн руб.