Мэр Верхней Салды собирается уйти в отставку до конца 2026 года
Глава Верхней Салды Александр Маслов направит в городскую думу заявление о досрочном уходе с должности по собственному желанию до начала 2027 года, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. По словам собеседника, градообразующее предприятие «ВСМПО-Ависма» якобы достигло договоренности с руководством Среднего Урала об избрании градоначальником «своего человека, как это было раньше».
Господин Маслов руководит Верхней Салдой с февраля 2023 года. Ранее, с 1994 года, он работал тренером-общественником в областной федерации тхэквондо, с 1997-о — тренером-преподавателем высшей категории в спортивном комплексе «Уралец». В 2004 году получил пост генерального директора горнолыжного комплекса «Гора белая», в 2012-м избрался председателем думы Нижнего Тагила, с 2018-о и до 2023-о трудился заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области.
Предшественник Александра Маслова на посту мэра Игорь Сальников также подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. После отставки он возглавил Мотовилихинский район Перми, в феврале 2025-о — МУП «ИжГЭТ». В марте 2026 года стало известно о смерти экс-мэра.
Верхняя Салда находится в 175 км к северу от Екатеринбурга, граничит с Верхотурьем, Красноуральском, Алапаевским и Горноуральским районами. Верхнесалдинский округ включает в себя 19 населенных пунктов, включая административный центр. На территории муниципалитета расположены корпорация «ВСМПО-Ависма» и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина». По последним опубликованным данным Свердловскстатом на 2025 год, население Верхней Салды составляло 41 532 человека, в 2024-м — 41 742.