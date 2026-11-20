Глава Верхней Салды Александр Маслов направит в городскую думу заявление о досрочном уходе с должности по собственному желанию до начала 2027 года, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. По словам собеседника, градообразующее предприятие «ВСМПО-Ависма» якобы достигло договоренности с руководством Среднего Урала об избрании градоначальником «своего человека, как это было раньше».