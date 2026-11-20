На новой набережной Ижевска откроют два кафе
Павильоны для общепита планируют установить к весенне-летнему сезону 2027 года
На обновленной набережной Ижевского пруда предусмотрено размещение двух кафе. Их планируют открыть к весенне-летнему сезону 2027 года, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».
Один павильон разместят на месте бывшего кафе-кораблика, второй — в дальней части набережной, рядом с рекой Подборенкой. Операторов питания определят по итогам торгов. Победители установят павильоны и организуют работу заведений.
Северную часть набережной Ижевского пруда открыли для посетителей 31 октября. Реконструкция началась летом 2024 года, контракт с ижевской группой компаний «Рогос» заключили на 1,3 млрд руб. Проект охватил около 50,3 тыс. кв. м территории. На участке обустроили пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, установили освещение и видеонаблюдение