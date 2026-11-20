На обновленной набережной Ижевского пруда предусмотрено размещение двух кафе. Их планируют открыть к весенне-летнему сезону 2027 года, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».