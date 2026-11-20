Подготовили 33 вокзальных комплекса, 209 пассажирских зданий и залов ожидания, 996 пассажирских платформ. Кроме этого, готов к зиме и подвижной состав — 15 электропоездов («Скворцы» ЭП2Д и ЭП2ДМ, ЭД9М, ЭД4М), 22 рельсовых автобуса РА-3 «Орлан» и 44 вагона локомотивной тяги. В моторвагонном депо Данилов, а также на производственных участках в Рыбинске, Иваново, Архангельске, Котласе и Печоре проверили техническое состояние кузовов, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов. Техобслуживание прошли системы оповещения и пожарной безопасности, обогрева и кондиционирования воздуха, электро- и водоснабжения.