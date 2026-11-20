Ледовый городок будет посвящен объявлению Челябинска культурной столицей России 2027 года. Многие ледяные инсталляции будут связаны с этим событием. Так, планируется установить панно «Аркаим», большие горки «Таганай» и «Зюраткуль», малые горки с картами области и города, лабиринт «Бажовский фестиваль», скульптуру «Ильменский фестиваль». Смонтировать сам городок необходимо по 26 декабря. Работы по разборке объекта предстоит закончить не позднее 28 февраля 2027 года.