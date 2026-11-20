На ледовый городок 2027 года мэрия Челябинска заложила 29 млн рублей
Комитет по культуре администрации Челябинска объявил аукцион на монтаж ледового городка на площади Революции к Новому 2027 году. Начальная стоимость контракта составляет 28,8 млн руб., указано на портале госзакупок.
Ледовый городок будет посвящен объявлению Челябинска культурной столицей России 2027 года. Многие ледяные инсталляции будут связаны с этим событием. Так, планируется установить панно «Аркаим», большие горки «Таганай» и «Зюраткуль», малые горки с картами области и города, лабиринт «Бажовский фестиваль», скульптуру «Ильменский фестиваль». Смонтировать сам городок необходимо по 26 декабря. Работы по разборке объекта предстоит закончить не позднее 28 февраля 2027 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября. Итоги подведут 1 декабря.
В прошлом году городок обошелся городу в 29,9 млн руб. Подрядчиком, как и несколько лет до этого, было ООО «Уральский лед» (Екатеринбург).