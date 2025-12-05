В Челябинске на главный ледовый городок потратят 30 млн рублей

Комитет по культуре администрации Челябинска заключил контракт на возведение ледового городка на площади Революции с ООО «Уральский лед» (Екатеринбург). Стоимость работ составляет 29,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

В этом году городок будет посвящен 290-летию Челябинска. Подрядчику необходимо оборудовать по две маленькие и средние горки. Еще две большие украсят в честь спортивных команд — «Трактора» и «Челбаскета». Один из трех лабиринтов будет имитировать парк имени Юрия Гагарина. Также планируется смонтировать множество скульптурных композиций с местными достопримечательностями. Фигуру в центре городка посвятят основателям Челябинска. Подрядчик оборудует деревянную конструкцию в форме крепости, заложенной в 1736 году. Светодиодные сооружения создадут в форме верблюда, яблонь, елочных шаров и подарков. Будут и традиционные составляющие городка: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя елка, почта Деда Мороза, аттракционы, тир и фотозона.

Все ледяные скульптуры и иные строения выполняются из природного прозрачного льда, который поставщик будет заготавливать на водоемах региона. Работы по возведению городка необходимо закончить 28 декабря. Содержать его планируется максимум до 20 февраля 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, екатеринбургская компания «Уральский лед» уже несколько лет возводит главный ледовый городок в Челябинск. В 2023 году контракт стоил 15 млн руб., в 2024-ом цена поднялась до 19,4 млн руб.

