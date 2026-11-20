СКА нашел точку опоры
на льду Нижнекамска
Хоккеисты СКА одержали победу в матче чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» на его площадке 3:2, прервав серию неудач. Одним из героев встречи стал вратарь Артемий Плешков, отразивший 41 бросок из 43.
Еще перед выходом игроков СКА на лед в Нижнекамске многие обратили внимание на изменения в составе петербургской команды. Игру пропускали форварды Сергей Плотников (недавний капитан), Скотт Уилсон, защитник Андрей Педан. Также с командой не отправился на матч голкипер Сергей Иванов — в заявке оказался его коллега Глеб Саранчук, не проведший в КХЛ ни одной игры. Остается гадать, это плановая ротация или часть замысла Андрея Разина, главного тренера армейцев, по реформированию состава. Ведь после трех поражений подряд, которые СКА потерпел до этого на своей площадке (от московского и минского «Динамо», а также «Трактора»), он сказал, что «сладкая жизнь» для некоторых игроков команды завершилась — тренер намерен «резать по-живому». Такие фразы обычно звучат от наставника тогда, когда он хочет избавиться от некоторых игроков, которые, по его мнению, мешают коллективу прогрессировать.
Встречу с «Нефтехимиком» петербуржцы провели не то чтобы ярко, но собранно и дисциплинированно — это то, чего требует сейчас от хоккеистов Разин. Важно закрепить наработки на «базовом уровне», потом уже можно думать о красоте игры. Хотя голы в исполнении игроков СКА получились эффектные. Особенно второй, когда американский нападающий Рокко Гримальди поразил ворота «Нефтехимика» после «скрытой» передачи от борта Николая Голдобина. Счет стал 2:1 в пользу армейцев. Открыл его форвард Никита Недопекин незадолго до сирены на первый перерыв, когда гости реализовали численное преимущество (это тоже удается петербуржцам не часто).
СКА выходил вперед — «Нефтехимик» догонял: так можно вкратце описать содержание этого матча. В начале третьей двадцатиминутки у гостей отличился форвард Василий Глотов, поймавший отскок от борта за воротами хозяев и переигравший их вратаря. К слову, Глотов вывел армейцев с капитанской нашивкой на форме — ранее официальным «вожаком» СКА был Сергей Плотников. Теперь, как сообщают инсайдеры, клуб планирует его обменять: якобы Плотников не вписывается в игровые схемы Андрея Разина.
Но спокойной жизни до финальной сирены у СКА после гола Глотова не было. Хозяева сократили отставание до минимума, забросив вторую шайбу на 51-й минуте. Дальше уже надо похвалить вратаря армейцев Артемия Плешкова за то, что тот не позволил соперникам сравнять счет. Плешков часто выручал команду в этом матче, хотя играл не без ошибок. В итоге статистика получалась впечатляющей: Артемий отразил 41 бросок из 43. Однако Разин на послематчевой пресс-конференции не стал комментировать игру голкипера: наверное, не хочет лишний раз хвалить. 43 броска в створ говорят о том, что петербургская команда не слишком надежно сыграла в обороне. Но для СКА сейчас важны набранные очки, клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф. Андрей Разин после матча в раздевалке похвалил хоккеистов за набранные два очка и попросил «оттолкнуться» от этой игры, чтобы повторить все хорошее, что в ней было, в следующих матчах.
21 ноября, в субботу, СКА встретится с «Сочи» на его льду. Команда из Петербурга по-прежнему занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, не попадая пока в восьмерку сильнейших, которая весной продолжит борьбу в Кубке Гагарина.