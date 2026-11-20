Но спокойной жизни до финальной сирены у СКА после гола Глотова не было. Хозяева сократили отставание до минимума, забросив вторую шайбу на 51-й минуте. Дальше уже надо похвалить вратаря армейцев Артемия Плешкова за то, что тот не позволил соперникам сравнять счет. Плешков часто выручал команду в этом матче, хотя играл не без ошибок. В итоге статистика получалась впечатляющей: Артемий отразил 41 бросок из 43. Однако Разин на послематчевой пресс-конференции не стал комментировать игру голкипера: наверное, не хочет лишний раз хвалить. 43 броска в створ говорят о том, что петербургская команда не слишком надежно сыграла в обороне. Но для СКА сейчас важны набранные очки, клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф. Андрей Разин после матча в раздевалке похвалил хоккеистов за набранные два очка и попросил «оттолкнуться» от этой игры, чтобы повторить все хорошее, что в ней было, в следующих матчах.