В Сочи осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших 16,9 млн рублей
Фигуранты привлекали деньги граждан в кооперативы «Расвет», «Рассвет» и «Фишт»
Приговор по делу о финансовой пирамиде, участники которой похитили у вкладчиков более 16,9 млн руб., вступил в законную силу. Центральный районный суд Сочи признал Светлану Буторину, Светлану Иванову и Рамзана Демельханова виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Краснодарский краевой суд оставил назначенные им наказания без изменений, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По данным суда, с 2021 по 2023 год осужденные привлекали деньги граждан в потребительские кооперативы «Расвет», «Рассвет» и «Фишт». Вкладчикам обещали высокий доход от торговли на валютной и криптовалютной биржах, а также участия в инвестиционных проектах, в том числе строительстве завода по производству оборудования для акваферм. Взносы принимали как в рублях, так и в криптовалюте USDT. Минимальный размер некоторых вложений составлял 1 тыс. USDT — около 74–76 тыс. руб. по курсу того времени.
С гражданами заключали договоры, предусматривавшие выплату процентов, в отдельных случаях — до 1% в день. При этом обещанная доходность не обеспечивалась реальной инвестиционной деятельностью: выплаты прежним участникам производились за счет взносов новых вкладчиков.
Светлана Буторина занималась привлечением граждан, консультировала их, оформляла договоры, принимала деньги и учитывала поступления. Светлана Иванова привлекала средства через кооператив «Фишт», а Рамзан Демельханов, занимавший пост председателя кооператива «Рассвет», также искал вкладчиков.
Суд установил 27 потерпевших. Общая сумма похищенных средств составила 16,9 млн руб. С учетом роли каждого из подсудимых Буторину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Иванову и Демельханова — к трем годам. Все трое должны отбывать наказание в колонии общего режима.
Защита обжаловала приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, признала решение первой инстанции законным и справедливым. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.