По данным суда, с 2021 по 2023 год осужденные привлекали деньги граждан в потребительские кооперативы «Расвет», «Рассвет» и «Фишт». Вкладчикам обещали высокий доход от торговли на валютной и криптовалютной биржах, а также участия в инвестиционных проектах, в том числе строительстве завода по производству оборудования для акваферм. Взносы принимали как в рублях, так и в криптовалюте USDT. Минимальный размер некоторых вложений составлял 1 тыс. USDT — около 74–76 тыс. руб. по курсу того времени.