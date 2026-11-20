Исковые требования касаются взыскания невыплаченной заработной платы и других выплат, а также компенсации за задержку их перечисления. Заявления поступили в суд 2 и 3 ноября. Их рассмотрение назначено на 1 и 3 декабря 2026 года. Суммы требований пока не раскрываются.