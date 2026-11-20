Прокуратура подала 10 исков к производителю пиротехники в Кубринске
Прокуратура Ярославской области направила в Переславский районный суд десять исков к ООО «Салют Юг» в интересах погибших работников предприятия в Кубринске, где 28 сентября произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на картотеку суда.
Исковые требования касаются взыскания невыплаченной заработной платы и других выплат, а также компенсации за задержку их перечисления. Заявления поступили в суд 2 и 3 ноября. Их рассмотрение назначено на 1 и 3 декабря 2026 года. Суммы требований пока не раскрываются.
ООО «Салют Юг» зарегистрировано в Минеральных Водах в 2015 году, основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая промышленными химикатами», производило пиротехнику в селе Кубринск.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар на производстве пиротехники в Кубринске начался 28 сентября. В результате происшествия погибли 14 человек, взрывная волна повредила 22 многоквартирных дома.
После происшествия был задержан, а затем арестован генеральный директор компании Алексей Пронин. Ему предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель двух и более человек, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 217 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).