Большую партию сала без документов не пустили в Челябинскую область
Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз через пункт пропуска «Бугристое» 10 т сала из-за отсутствия документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортное средство с 10 т свиного замороженного вареного сала со шкурой следовало из Акмолинской области Республики Казахстан в Троицк. Во время проверки выяснилось, что перевозчик не имеет обязательных документов на продукцию, а производитель не состоит в реестре предприятий Таможенного союза и не может ввозить продукцию в Россию. Продукцию вернули отправителю. С водителем проведена беседа о правилах перевозки поднадзорных грузов в пределах Евросоюза.