Транспортное средство с 10 т свиного замороженного вареного сала со шкурой следовало из Акмолинской области Республики Казахстан в Троицк. Во время проверки выяснилось, что перевозчик не имеет обязательных документов на продукцию, а производитель не состоит в реестре предприятий Таможенного союза и не может ввозить продукцию в Россию. Продукцию вернули отправителю. С водителем проведена беседа о правилах перевозки поднадзорных грузов в пределах Евросоюза.