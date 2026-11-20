СвЖД впервые назначила «Орлан» из Екатеринбурга до «Оленьих ручьев» на зиму
Свердловская железная дорога (СвЖД) впервые на зимний период назначила пригородный поезд «Орлан» из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД. Билеты на зимние рейсы «Орлана» будут появляться в продаже за 10 дней до даты отправления поезда.
Поезд №7011 сообщением Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать со 2 по 10 января 2027 года ежедневно, далее — по субботам, воскресеньям и праздничным дням до 28 февраля, а также в декабре 2027 года. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 8:00. Выезд в обратную сторону на поезде №7012 от Михайловского завода с остановки Аракаево у выхода на маршруты в южной части парка — в 16:54. Предусмотрены остановки в Ревде, Дружинино и на пункте Бажуково, где находится выход на маршруты центральной части парка.
Задействованные на маршруте три вагона «Орлана» оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, широкими багажными полками и информационными табло. Также в поезде есть туалет. Кроме того, созданы условия для поездок маломобильных пассажиров. Желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием с гидом в поезде, билетами в парк и возможностью использования зоны отдыха специально для пассажиров «Орлана».