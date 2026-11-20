Поезд №7011 сообщением Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать со 2 по 10 января 2027 года ежедневно, далее — по субботам, воскресеньям и праздничным дням до 28 февраля, а также в декабре 2027 года. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 8:00. Выезд в обратную сторону на поезде №7012 от Михайловского завода с остановки Аракаево у выхода на маршруты в южной части парка — в 16:54. Предусмотрены остановки в Ревде, Дружинино и на пункте Бажуково, где находится выход на маршруты центральной части парка.