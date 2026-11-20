По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Буровые сваи» зарегистрировано в 1994 году в Переславском районе. Компания специализировалась на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В 2025 году ее выручка составила 1,3 млн руб., убыток — 12,7 млн руб. Налоговая задолженность в 2026 году составила 27,64 млн руб. Арбитражный суд Ярославской области 6 августа 2026 года прекратил внешнее управление в компании и открыл конкурсное производство до 6 февраля 2027 года.