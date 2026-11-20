Имущество ярославского ЗАО «Буровые сваи» выставили на торги за 80 млн рублей
Имущество обанкротившегося ЗАО «Буровые сваи» в Ярославской области выставили на торги за 80,44 млн руб. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
На аукцион выставлено 15 лотов, в том числе недвижимость, спецтехника и доля в строительной компании. Самый дорогой лот — участок площадью 7155 кв. м с недостроенным общественно-культурным центром в деревне Святово Переславского района. Степень готовности здания составляет 71%, начальная цена лота — 42,29 млн руб. Участок площадью 1500 кв. м с десятиквартирным жилым домом выставили за 18,1 млн руб.
Начальная цена буровой установки BAUER BG14 составляет 7 млн руб., установки Бауэр БГ-9 — 3,5 млн руб. За 475 тыс. руб. на торги выставили 100% долей в ООО «Строительная фирма „Атлант-Строй“». Среди других лотов — строительная и лесозаготовительная техника, грузовики и оборудование.
Торги состоятся 23 декабря на электронной площадке «МЭТС». Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 20% от начальной цены лота. Заявки принимают до 18 декабря.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Буровые сваи» зарегистрировано в 1994 году в Переславском районе. Компания специализировалась на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В 2025 году ее выручка составила 1,3 млн руб., убыток — 12,7 млн руб. Налоговая задолженность в 2026 году составила 27,64 млн руб. Арбитражный суд Ярославской области 6 августа 2026 года прекратил внешнее управление в компании и открыл конкурсное производство до 6 февраля 2027 года.