Оборот IT-предприятий Удмуртии превысил 30 млрд рублей за январь—сентябрь
Численность занятых в сфере составила 13,6 тысяч человек
Оборот IT-предприятий Удмуртии за год вырос на 25%, до 32,1 млрд руб. в январе—сентябре. Средняя начисленная зарплата в этой сфере за восемь месяцев составила 131 тыс. руб., что на 24,3% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов.
«IT-отрасль демонстрирует стабильную положительную динамику по всем ключевым показателям»,— подчеркнул господин Меджитов. По его словам, численность занятых в сфере также увеличилась — на 16%, до 13,6 тыс. специалистов.
По данным на 1 сентября, в отрасли информации и связи работают 940 компаний и 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Напомним, 57% компаний в сфере информационных технологий практикуют удаленную работу для IT-специалистов.