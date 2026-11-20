Оборот IT-предприятий Удмуртии за год вырос на 25%, до 32,1 млрд руб. в январе—сентябре. Средняя начисленная зарплата в этой сфере за восемь месяцев составила 131 тыс. руб., что на 24,3% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов.