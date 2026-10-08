5% компаний Ижевска имеют работающих из-за границы сотрудников
Чаще всего организации нанимают на дистант IT-специалистов
08.10.2026, 09:09
Сотрудников, работающих в удаленном формате из-за рубежа, имеют 5% компаний Ижевска, участвовавших в опросе сервиса SuperJob. В целом дистанционные работники есть в 24% местных организаций.
В ижевских компаниях, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива, указывают аналитики сервиса. В 75% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 9% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата.
Больше всего удаленщиков традиционно из сферы информационных технологий: в 57% организаций столицы Удмуртии, практикующих дистанционную работу, удаленно работают IT-специалисты. На втором месте — кадровики и рекрутеры (15%). Следом идут бухгалтеры и менеджеры по продажам и работе с клиентами (12%), операторы колл-центров (10%), маркетологи и рекламщики (9%).