5% компаний Ижевска имеют работающих из-за границы сотрудников

В ижевских компаниях, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива, указывают аналитики сервиса. В 75% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 9% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата.