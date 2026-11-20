Суд установил, что в декабре 2025 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Причиной стало повреждение автомобиля тети осужденного. Харченко решил наказать знакомого: он заманил его в свой гараж под предлогом совместного распития спиртного, где несколько раз ударил ладонью по лицу и надел на его запястья металлические наручники. После этого обвиняемый ударил по голове потерпевшего бутылкой и разбил ее, затем поднес к горлу потерпевшего острое горлышко и нанес удар по шее.