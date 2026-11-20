Уральца принудили к работам после избиения знакомого в наручниках
Камышловский районный суд назначил год принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства 20-летнему Даниилу Харченко. Его судили за незаконное лишение человека свободы с применением опасного для жизни насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что в декабре 2025 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Причиной стало повреждение автомобиля тети осужденного. Харченко решил наказать знакомого: он заманил его в свой гараж под предлогом совместного распития спиртного, где несколько раз ударил ладонью по лицу и надел на его запястья металлические наручники. После этого обвиняемый ударил по голове потерпевшего бутылкой и разбил ее, затем поднес к горлу потерпевшего острое горлышко и нанес удар по шее.
Потерпевший попытался сбежать, выбежав в наручниках из гаража на улицу, однако Харченко догнал его и ударил по ногам трубой. Затащив его обратно в гараж, он заявил, что потерпевший останется там на ночь, закрыл дверь на металлический замок и ушел. На следующий день крики о помощи услышал прохожий — он вызвал полицию и скорую. Потерпевшего с травмами легкой и средней тяжести доставили в хирургическое отделение больницы.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Наказание он будет отбывать в исправительном центре. В пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб.