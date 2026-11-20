В Ростовской области в результате ДТП на трассе Р-280 «Новороссия» погиб 47-летний водитель. Стоявший на проезжей части автобус Hyundai County после столкновения с легковым автомобилем продолжил движение и сбил своего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.