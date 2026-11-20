На трассе «Новороссия» на Дону автобус насмерть сбил своего водителя
В Ростовской области в результате ДТП на трассе Р-280 «Новороссия» погиб 47-летний водитель. Стоявший на проезжей части автобус Hyundai County после столкновения с легковым автомобилем продолжил движение и сбил своего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла 19 ноября в 20:13 на 78-м километре трассы в зоне проведения дорожных работ. По предварительным данным, 51-летняя водитель автомобиля, двигавшаяся в направлении Таганрога, допустила наезд на стоявший на полосе движения Hyundai County. От удара автобус покатился вперед и наехал на находившегося рядом 47-летнего водителя автобуса.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.