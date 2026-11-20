По словам господина Чуева, Red Wings видит в Астрахани хаб для прямых перелетов между странами Каспия без захода в московский авиационный узел, что обусловлено выгодным географическим положением города. Благодаря этому для астраханцев могут открыть новые авианаправления: Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Кроме этого, возможно, появятся маршруты до Батуми, Тбилиси, Стамбула и Астаны.