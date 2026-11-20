Астрахань может стать авиахабом для прямых перелетов между странами Каспия
Появятся рейсы в страны Центральной Азии
Астрахань планируют развивать как удобный транспортный узел для перелетов между странами Каспийского бассейна. Новые ключевые маршруты обсудили в рамках «Транспортной недели» глава региона Игорь Бабушкин и гендиректор авиакомпании Red Wings Роман Чуев. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
По словам господина Чуева, Red Wings видит в Астрахани хаб для прямых перелетов между странами Каспия без захода в московский авиационный узел, что обусловлено выгодным географическим положением города. Благодаря этому для астраханцев могут открыть новые авианаправления: Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Кроме этого, возможно, появятся маршруты до Батуми, Тбилиси, Стамбула и Астаны.
В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме Астраханская область, перевозчик и холдинг «Новапорт» подписали соглашение, цель которого — развивать авиаперевозки, а также повышать транспортную доступность и привлекательность региона.
Ранее оператор астраханского аэропорта заявлял о намерениях создать в регионе локальную авиакомпанию. Собственник ООО «Новапорт Холдинг» вел переговоры с Red Wings о создании якорного перевозчика на базе астраханской воздушной гавани.