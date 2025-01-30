«Новапорт» хочет создать в Астрахани местную авиакомпанию

Владеющее аэропортом Астрахань ООО «Новапорт Холдинг» намерено создать в регионе локальную авиакомпанию. В настоящее время собственник ведет переговоры с авиакомпанией Red Wings о создании якорного перевозчика на базе аэровокзала. Об этом глава регионального минтранса Алексей Чепяков сообщил корреспондентам сетевого издания «Арбуз».

Аэропортовый холдинг «Новапорт» основан в 2007 году в Москве, указано на сайте ООО. Компания специализируется на реализации комплексного развития региональных аэропортов. На портале Rusprofile указано, что с октября 2024 года холдингом руководит Евгений Янкилевич. По данным за 2023 год, выручка «Новапорта» составила 630 млн руб., а прибыль — 9,3 млрд руб. Уставный капитал — 7,7 млрд руб.

Министр считает, что появление собственной авиакомпании для аэропорта может способствовать расширению направлений рейсов. Он отметил, что это особенно важно в условиях сокращения федеральных субсидий на авиаперелеты, которые ранее позволили открыть множество рейсов из Астрахани по стране. Без якорного перевозчика возможна угроза сокращения полетной программы.

Ранее «Ъ» сообщал, что в конце июля 2024 года авиакомпания Red Wings перешла под управление лизинговой компании «Авиакапитал-сервис», входящую в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростеха». По данным сайта авиаперевозчика, Red Wings создан в 1999 году. Компания отличается использованием отечественных самолетов Ту-204 и Ту-214, разработанных конструкторским бюро Туполева. Согласно информации Rusprofile, 2023 год авиапредприятие завершило с 44-процентной выручкой — 46 млрд руб. Прибыль составила 4,3 млрд руб. Финансовые показатели за 2024 год на портале отсутствуют.

Нина Шевченко