В отношении Любови Куличковой суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков. Из опубликованных сведений не следует, что она занимала руководящую должность или владела долей в ООО «Строй-Снаб». Ее процессуальное участие в споре связано с ходатайством об отложении судебного заседания, которое суд отклонил.