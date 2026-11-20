Суд взыскал с бывшего владельца донского «Строй-Снаба» 29,4 млн рублей убытков
Арбитражный суд Ростовской области признал доказанными основания для привлечения Виктора Геймура, бывшего генерального директора и владельца шахтинского ООО «Строй-Снаб», к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Кроме того, суд постановил взыскать с него 29,4 млн руб. убытков в пользу общества. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.
Определение вынесено в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Снаб». При этом рассмотрение заявления о привлечении Виктора Геймура к субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами. Сумма такой ответственности пока не определена. Отдельно суд постановил взыскать с господина Геймура 259,7 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет.
В отношении Любови Куличковой суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков. Из опубликованных сведений не следует, что она занимала руководящую должность или владела долей в ООО «Строй-Снаб». Ее процессуальное участие в споре связано с ходатайством об отложении судебного заседания, которое суд отклонил.
ООО «Строй-Снаб» признано банкротом в феврале 2025 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Басанько. Следующее заседание по делу назначено на 30 ноября 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Снаб» зарегистрировано 18 февраля 2019 года в Шахтах Ростовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Виктор Геймур. До признания компании банкротом он занимал должность директора. Выручка за 2022 год составила 36,9 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.