Плюсовые температуры сохранятся в Екатеринбурге в последние дни недели
В пятницу, субботу и воскресенье в Екатеринбурге сохранится режим дневных оттепелей. На Свердловскую область сегодня с юга будет поступать умеренно-теплая воздушная масса, распространяющаяся по западной периферии антициклона, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Основное тепло сосредоточено на верхних уровнях атмосферы. В приземном слое потепление выражено слабо, в том числе из-за подынверсионной облачности. Несмотря на это, в дневные часы в регионе возможны прояснения и повышение температуры до плюсовых значений.
В Екатеринбурге днем 20 ноября будет 0°..+2°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, 1-6 м/с. 21 ноября прогнозируется ночью -2°, днем +2°, 22 ноября — ночью 0°, днем +4°. Положительные температуры сохранятся до середины следующей недели.