Основное тепло сосредоточено на верхних уровнях атмосферы. В приземном слое потепление выражено слабо, в том числе из-за подынверсионной облачности. Несмотря на это, в дневные часы в регионе возможны прояснения и повышение температуры до плюсовых значений.