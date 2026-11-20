В России обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов
Регионам предлагают дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Такой механизм описан в проекте доклада в Белый дом, с которым ознакомился “Ъ”. Авторы рассчитывают, что это позволит привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям (РСО). Предложения подготовлены в рамках правительственной «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Доклад планируется направить в правительство в декабре.
На первом этапе авторы доклада предлагают дифференцировать тарифы на тепло, воду и водоотведение по размеру инвестиционной надбавки для трех категорий потребителей — населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе бизнеса. Ограничение роста платы индексом на этом этапе предлагается сохранить для населения.
На втором этапе предлагается выделить внутри категории «население» группы, на которые предельный индекс распространяться не будет. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.
Таким образом, предлагается переложить большую часть расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры на коммерческих потребителей и домохозяйства, которые перестанут попадать под действующие ограничения. В докладе не уточняется, насколько могут увеличиться тарифы и какое количество граждан может затронуть реформа. Участники рынка предупреждают о необходимости тщательной проработки механизма, а эксперты — о рисках перекрестного субсидирования и роста нагрузки на потребителей.