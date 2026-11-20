Регионам предлагают дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Такой механизм описан в проекте доклада в Белый дом, с которым ознакомился “Ъ”. Авторы рассчитывают, что это позволит привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям (РСО). Предложения подготовлены в рамках правительственной «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Доклад планируется направить в правительство в декабре.