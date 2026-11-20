Госрасходы на программу по развитию электроники сократили на 12,2 млрд рублей
Федеральный бюджет на нацпрограмму по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности сократили на 12,2 млрд руб. на ближайшие три года. Это следует из закона «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов», принятого во втором чтении Госдумой 19 ноября. Так, в 2027 году объем запланированных выделяемых государственных ассигнований, распределяемых правительством, снизился со 116,7 до 108,1 млрд руб., в 2028 году — со 117,4 до 114,3 млрд руб., а в 2029 году — со 112,4 до 111,8 млрд руб.
Представитель Минпромторга уточнил, что поправки перераспределяют средства внутри бюджета, его основные параметры не меняются: «Уточнение касается зарезервированных бюджетных ассигнований, которые распределяются отдельными решениями правительства и составляют около 3% объема программы на три года. В 2027–2029 годах на ее реализацию предусмотрено более 100 млрд руб. ежегодно». Уточнение не затрагивает субсидии и финансирование НИОКР, добавили в Минпромторге.
Госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» объединяет меры поддержки разработки и производства отечественной электроники до 2030 года. Она предусматривает финансирование прикладных исследований и НИОКР, создание электронной компонентной базы и производственного оборудования, льготного кредитования предприятий и др. Госпрограмма должна обеспечить рост совокупной выручки организаций электронной и радиоэлектронной промышленности до 6,3 трлн руб. к 2030 году и рост доли отечественной электроники до 70% на российском рынке. На ее реализацию предусматривается совокупно около 399,4 млрд руб. в 2027–2029 годах.