Федеральный бюджет на нацпрограмму по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности сократили на 12,2 млрд руб. на ближайшие три года. Это следует из закона «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов», принятого во втором чтении Госдумой 19 ноября. Так, в 2027 году объем запланированных выделяемых государственных ассигнований, распределяемых правительством, снизился со 116,7 до 108,1 млрд руб., в 2028 году — со 117,4 до 114,3 млрд руб., а в 2029 году — со 112,4 до 111,8 млрд руб.