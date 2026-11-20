Бензин в Челябинской области подешевел за неделю на 2 копейки за литр
Но дизельное топливо выросло в цене на 1,33 руб.
Средняя стоимость автомобильного топлива в Челябинской области по состоянию на 16 ноября составила 68,55 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата. Это на 2 коп. дешевле, чем неделей ранее.
Согласно статистике, литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области на 2 ноября стоил в среднем 64,16 руб. (-38 коп.), АИ-95 — 70,62 руб. (-16 коп.). Цена на высокооктановое топливо (АИ-98 и выше) составила 100,5 руб. (-10 коп.). Средняя стоимость дизельного топлива в регионе составила 83,72 руб. за литр (+1,33 руб.).
Средняя стоимость топлива в России на 16 ноября составила 74,15 руб. за литр, в том числе бензин АИ-92 — 70,04 руб., бензин АИ-95 — 76,33 руб., бензин АИ-98 и выше — 104,15 руб., дизельное топливо — 87,09 руб. за литр.