Вузы и колледжи Саратовской области получат 890,7 млн рублей на ремонт
Наибольшую сумму выделят СГУ имени Чернышевского
В Госдуме при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении решили выделить средства на капитальный ремонт корпусов и общежитий вузов и колледжей Саратовской области, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Общая сумма финансирования составит 890,7 млн руб.
249,6 млн руб. получит Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Чернышевского на ремонт корпуса № 17, где размещается факультет искусств. На общежития № 1 и № 2 Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова направят 218,9 млн руб.
Балашовскому техникуму механизации сельского хозяйства выделят 142,7 млн руб., Саратовскому политехническому колледжу — 113,3 млн руб., Энгельсскому промышленно-экономическому колледжу — 103,2 млн руб. Губернаторский колледж в Балаково профинансируют на 53,2 млн руб., а Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса — на 9,8 млн руб.