В Госдуме при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении решили выделить средства на капитальный ремонт корпусов и общежитий вузов и колледжей Саратовской области, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Общая сумма финансирования составит 890,7 млн руб.