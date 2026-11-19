В Екатеринбурге покажут спектакль «Каштанка», где на сцену выйдут собаки из приюта
На площадке Дома Музыки состоится новогодний благотворительный фестиваль «Теплота» в поддержку бездомных животных и приютов. Зрителей ждет премьера балета «Каштанка» и концерт классической музыки, куда можно прийти со своим питомцем. В рамках мероприятия будет организован сбор кормов и амуниции для собак и кошек, сообщили организаторы.
Главная миссия праздника — помощь бездомным животным. В течение всего дня в Большом зале будут проходить встречи с представителями екатеринбургских приютов и их подопечными.
«Когда ребенок гладит собаку из приюта, когда взрослый впервые задумывается о том, чтобы взять питомца, — в эти моменты рождается настоящее чудо. Наша задача — чтобы таких моментов было как можно больше»,— рассказала организатор фестиваля, главный редактор «Культуры Екатеринбурга» Елена Азанова.
Концертные залы станут дог-френдли пространством. Театр балета «Щелкунчик» покажет спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа Антона Чехова. В финале на сцену выйдут собаки — бывшие жители приюта, которые уже нашли семью.
В завершение фестиваля состоится концерт «Теплая симфония: флейта и рояль». Солисты Валерия Иванова и Наталья Камусина-Князькова сыграют произведения Моцарта, Боккерини, Глюка, Бизе и Чайковского для гостей с их питомцами.