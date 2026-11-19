На площадке Дома Музыки состоится новогодний благотворительный фестиваль «Теплота» в поддержку бездомных животных и приютов. Зрителей ждет премьера балета «Каштанка» и концерт классической музыки, куда можно прийти со своим питомцем. В рамках мероприятия будет организован сбор кормов и амуниции для собак и кошек, сообщили организаторы.